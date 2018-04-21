Высокая скорость сокращения сердца может укоротить вашу жизнь.
Высокая скорость сокращения сердца может укоротить вашу жизнь. Датские ученые на протяжении 16 лет проводили исследование и установили, что высокий пульс сокращает жизнь.
Высокая скорость сокращения сердца может укоротить вашу жизнь. Датские ученые на протяжении 16 лет проводили исследование и установили, что высокий пульс сокращает жизнь.
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