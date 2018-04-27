Для того, чтобы быть здоровым, необязательно есть деликатесы.

Для того, чтобы быть здоровым, необязательно есть деликатесы. Беречь сосуды необходимо с молодости, иначе первые проблемы со здоровьем появятся уже в среднем возрасте. Ежедневно в кровь попадает множество различных по своем свойствам веществ. Как правило, это либо витамины и минералы, либо токсины. Ключевую роль в здоровье сердечно-сосудистой системы играет питание, а также наличие или отсутствие вредных привычек. Можно употреблять исключительно здоровую пищу, при этом курить и злоупотреблять спиртным, от чего шансы на исключительное здоровье будут снижаться. То же самое касается и тех, кто не курит и не пьет, но зато питается кое-ка и страдает от ожирения. Чтобы помочь сосудам самоочищаться от вредных накоплений и улучшить кровообращение, как и состав крови в целом, необходимо включить следующие продукты в свой рацион питания: