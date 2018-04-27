Медики советуют при сахарном диабете включать эти продукты в ежедневное меню.

Медики советуют при сахарном диабете включать эти продукты в ежедневное меню. Сахарный диабет вынуждает человека быть постоянно на чеку и контролировать себя 24 часа в сутки. Самое главное - это создать сбалансированный рацион питания, который будет держать в норме уровень глюкозы в крови. Главные составляющие меню для диабетиков. Медики настаивают на том, чтобы в рационе человека, страдающего от диабета, обязательно присутствовали медленные углеводы, белки, ненасыщенные жирные кислоты, клетчатка и витамины. От быстрых углеводов, например, хлеба и выпечки, необходимо отказаться, заменив их полезными овощами, фруктами, бобовыми и ягодами, контролирующими уровень сахара в крови и не допускающими его резкого повышения. Самые полезные продукты для диабетиков: