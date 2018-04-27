Из-за анатомических и физиологических особенностей людей, больше всех частей тела мерзнут конечности, а именно – ноги.

Из-за анатомических и физиологических особенностей людей, больше всех частей тела мерзнут конечности, а именно – ноги, поскольку в области стоп очень мало мышц и почти нет жировой ткани. У многих людей ноги мерзнут не только в холодное время, но даже летом в жару. Есть немало причин, почему ноги холодные в любое время года при любой погоде. Холодные ноги могут быть сигналом вегето-сосудистой дистонии. Возникает она из-за дисбаланса между симпатической и парасимпатической нервной системами, это приводит к нарушению регуляции тонуса сосудов и внутренних органов. При ущемлении нервных окончаний чувствуется холод в ногах и даже онемение в людей, имеющих остеохондроз.