Ученые обнаружили простой способ борьбы с воспалительными заболеваниями

Специалисты из Медицинского колледжа Джорджии советуют людям с ревматоидным артритом (аутоиммунным заболеванием, поражающим суставы) пить раствор пищевой соды.

Исследование показало, что сода мешает иммунным клеткам атаковать суставы, тем самым предотвращая воспаление и боль, пишет The Daily Mail.

Участники исследования, страдавшие ревматоидным артритом, употребляли раствор пищевой соды. Исследователи установили: спустя всего две недели у больных количество иммунных клеток, вызывающих воспаление, уменьшилось, а число клеток, подавляющих его, увеличилось.

Так, благодаря раствору пищевой соды уровень воспаления в организме пациентов снижался. Ученые считают, что обнаружили безопасный способ лечения воспалительных заболеваний.