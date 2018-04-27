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Ученые обнаружили простой способ борьбы с воспалительными заболеваниями

Сода пищевая
23:43 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ученые выявили суперполезное свойство пищевой соды.

Специалисты из Медицинского колледжа Джорджии советуют людям с ревматоидным артритом (аутоиммунным заболеванием, поражающим суставы) пить раствор пищевой соды.

Исследование показало, что сода мешает иммунным клеткам атаковать суставы, тем самым предотвращая воспаление и боль, пишет The Daily Mail.

Участники исследования, страдавшие ревматоидным артритом, употребляли раствор пищевой соды. Исследователи установили: спустя всего две недели у больных количество иммунных клеток, вызывающих воспаление, уменьшилось, а число клеток, подавляющих его, увеличилось.

Так, благодаря раствору пищевой соды уровень воспаления в организме пациентов снижался. Ученые считают, что обнаружили безопасный способ лечения воспалительных заболеваний.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Воспалительные заболевания, Иммунитет, Исследование, Ревматоидный артрит, Сода.
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