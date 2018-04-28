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Хабенский о смерти жены: Обращаться к знахарям было ошибкой

Константин Хабенский
03:57 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Скриншот

Новости шоу бизнеса: Он призвал людей, которым диагностировали онкологическое заболевание, обращаться за помощью к специалистам.

Российский актер Константин Хабенский рассказал в опубликованном на YouTube-канале "вДудь" интервью о смерти своей первой супруги Анастасии, у которой обнаружили опухоль головного мозга.

"Нужно сразу обратиться, чтобы не навредить человеку, который заболел", - отметил он. 

Хабенский заявил, что совершил ошибку, когда обратился "к знахарям, которые имеют колоссальный талант заговаривать тебя".

Хабенский полетел в Кыргызстан за человеком, которого ему посоветовали знакомые. "Я привез его в Москву, и это была большая ошибка, которая стоила потом второй операции", - рассказал актер.

Он добавил, что о диагнозе они узнали слишком поздно, несмотря на тревожные симптомы.

"Не предположили врачи, что возможно вот такое. Все сваливали на беременность", - отметил Хабенский.

Его жене диагностировали заболевание в сентябре 2007 года, когда у них родился сын Иван. Хабенский вспомнил, что был тогда на съемочной площадке. Его супруга скончалась в декабре 2008-го. 

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Новости шоу бизнеса, Знахарь, Константин Хабенский, Онкологическое заболевание, Рак.
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