Ученые исследовали, как улыбка влияет на реакцию людей

Она также может быть язвительной или снисходительной. Реакция на улыбку может быть разной, в зависимости от того, какая она.

Сотрудники Университета Висконсин-Мэдисон обнаружили, что реакция человека на улыбку зависит от того, какую она информацию несет, пишет The Indian Express.

Ученые провели исследование, в котором студенты мужского пола должны были выступить экспромтом перед другим студентом. Последнего попросили оценить это выступление. Специалисты измеряли у добровольцев, которые выступали, частоту сердечных сокращений и уровень кортизола – гормона стресса.

Исследователи выделили три основных типа улыбок: доминирование предназначено для передачи статуса, принадлежность – сообщает о связи и показывает, что вы не являетесь угрозой и вознаграждение (сияющая, зубная улыбка) – информирование о том, что люди, которым вы улыбаетесь, делают вас счастливыми.

Когда человек видит доминирующую улыбку, то она интерпретируется негативно, участники чувствовали сильный стресс. Уровень кортизола у них поднимался выше и оставался высоким дольше после выступления. Одобрительная улыбка студента, который оценивал студентов защищала от стресса и препятствовала повышению гормона стресса.

Ученые также установили, что участники с высокой вариабельностью сердечного ритма (ВСР) сильнее реагировали на различные улыбки. ВСС может снижаться при различных патологиях, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и депрессия. Вероятно, такие расстройства могут осложнить распознавания социальных сигналов (улыбок) и ослабить реакцию на них.