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Ученые создали новое обезболивающее, которое не вызывает привыкания

Ученые
00:17 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Американские ученые из Мичиганского университета разработали соединение на основе обезболивающих пептидов, высвобождаемых нейронами.

Применение нового болеутоляющего средства может быть таким же эффективным, как использование опиоидных анальгетиков, таких как морфин и оксикодон. Преимущество соединения, синтезированного специалистами, заключается в том, что оно не вызывает привыкания и зависимости.

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Как показывает статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний США, каждый год более 42 000 американцев умирают от передозировок опиоидами. Новый препарат сможет стать неоценимой альтернативой существующим стандартным применения обезболивающих средств.

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Исследователи уже протестировали обезболивающее на подопытных и экспериментально подтвердили, что новый лекарственный препарат обладает болеутоляющим эффектом не приводя к возникновению зависимости.

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Специалисты планируют продолжить исследования для подтверждения безопасности применения нового средства, поиска возможных побочных действий и выявления степени обезболивания для прогноза необходимой дозировки при том или ином диагнозе.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Наука, Новости здоровья, Обезболивающие, Ученые.
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