Ученые создали новое обезболивающее, которое не вызывает привыкания

Применение нового болеутоляющего средства может быть таким же эффективным, как использование опиоидных анальгетиков, таких как морфин и оксикодон. Преимущество соединения, синтезированного специалистами, заключается в том, что оно не вызывает привыкания и зависимости.

Как показывает статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний США, каждый год более 42 000 американцев умирают от передозировок опиоидами. Новый препарат сможет стать неоценимой альтернативой существующим стандартным применения обезболивающих средств.

Исследователи уже протестировали обезболивающее на подопытных и экспериментально подтвердили, что новый лекарственный препарат обладает болеутоляющим эффектом не приводя к возникновению зависимости.

Специалисты планируют продолжить исследования для подтверждения безопасности применения нового средства, поиска возможных побочных действий и выявления степени обезболивания для прогноза необходимой дозировки при том или ином диагнозе.