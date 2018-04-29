Ученые создали новое обезболивающее, которое не вызывает привыкания
Новости шоу бизнеса: Американские ученые из Мичиганского университета разработали соединение на основе обезболивающих пептидов, высвобождаемых нейронами.
Применение нового болеутоляющего средства может быть таким же эффективным, как использование опиоидных анальгетиков, таких как морфин и оксикодон. Преимущество соединения, синтезированного специалистами, заключается в том, что оно не вызывает привыкания и зависимости.
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Как показывает статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний США, каждый год более 42 000 американцев умирают от передозировок опиоидами. Новый препарат сможет стать неоценимой альтернативой существующим стандартным применения обезболивающих средств.
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Исследователи уже протестировали обезболивающее на подопытных и экспериментально подтвердили, что новый лекарственный препарат обладает болеутоляющим эффектом не приводя к возникновению зависимости.
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Специалисты планируют продолжить исследования для подтверждения безопасности применения нового средства, поиска возможных побочных действий и выявления степени обезболивания для прогноза необходимой дозировки при том или ином диагнозе.