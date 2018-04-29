Изжога характеризуется жжением в грудной области, при этом может тошнить, повышается метеоризм, появляется отрыжка, во рту и в горле — кислый и горький привкус. Часто такое состояние возникает, когда человек много поел и сразу же принял лежачее положение, или при злоупотреблении нездоровой едой и алкоголем. Реже она возникает во время физической нагрузки, при наклоне тела или в горизонтальном положении. Кроме того, причиной изжоги могут быть заболевания органов пищеварения и сердечнососудистой системы. Но в любом случае при данной проблеме необходимо скорректировать рацион питания, а если изжога не проходит длительное время – обратиться к специалисту. Если вас часто мучает эта проблема, диетологи рекомендуют внести в свой рацион питания следующие продукты.