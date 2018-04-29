Очищению способствуют редька, тыква, зелень и апельсиновый сок.

Если на улице прекрасная погода и в жизни все складывается хорошо, но у вас все равно минорное осеннее настроение — возможно, дело в зашлакованности организма. Токсины его просто-напросто отравляют. Отсюда хроническая усталость, головные боли, бледный вид и желание никуда не выползать из своей берлоги. Если вас такое положение дел не устраивает, пора устроить генеральную уборку. А помогут в этом рецепты нашего постоянного эксперта — фитотерапевта, врача-натуропата Елены Витальевны Свитко. Внимание: проводить процедуры можно только после консультации лечащего врача и под его наблюдением, так как при очищении организма, например, могут выходить камни из желчного пузыря. Кроме того, у вас могут быть индивидуальные противопоказания или непереносимость каких-то компонентов. Поэтому — никакого самолечения!