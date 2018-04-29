Исследователи установили, как правильное питание влияет на настроение

Правильная диета - это залог хорошего настроения и если на вас напала тоска и хандра, значит, само время пересмотреть свой рацион питания. С таким советом выступил профессор Эндрю Освальд из Университета Варвика.

Профессор Эндрю Освальд и его коллеги попросили 12 500 добровольцев вести дневники питания в течение 6 лет и фиксировать при этом свое настроение. Оказалось, потребление восьми порций овощей и фруктов в день выливалось в хорошее самочувствие: человек испытывал такой же уровень радости, как, например, безработный, нашедший работу.

Кстати, специалисты из Университета Вагенингена выяснили, что оценивая эмоциональный фон человека, можно получить ценную информацию о продуктах вне зависимости от того, любит ли их конкретный человек.

В своей работе ученые использовали новый метод - тест на эмоциональную проекцию. Его опробовали в ходе дегустации разных видов йогурта. Ученые внимательно отслеживали настроение добровольцев-дегустаторов. Итак, было три группы, каждая из них получала по два типа йогурта. Продукты отличались содержанием жира и вкусом. Оказалось, нежирный ванильный йогурт поднимал настроение участникам. Это в который раз доказывает, что аромат ванили полезен для психики.