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Исследователи установили, как правильное питание влияет на настроение

Овощи и фрукты
23:20 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
eurolab.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Потребление овощей и фруктов позволяет не только поддержать физическое здоровье, но и влияет на психологический комфорт.

Правильная диета - это залог хорошего настроения и если на вас напала тоска и хандра, значит, само время пересмотреть свой рацион питания. С таким советом выступил профессор Эндрю Освальд из Университета Варвика.

Профессор Эндрю Освальд и его коллеги попросили 12 500 добровольцев вести дневники питания в течение 6 лет и фиксировать при этом свое настроение. Оказалось, потребление восьми порций овощей и фруктов в день выливалось в хорошее самочувствие: человек испытывал такой же уровень радости, как, например, безработный, нашедший работу.

Кстати, специалисты из Университета Вагенингена выяснили, что оценивая эмоциональный фон человека, можно получить ценную информацию о продуктах вне зависимости от того, любит ли их конкретный человек.

В своей работе ученые использовали новый метод - тест на эмоциональную проекцию. Его опробовали в ходе дегустации разных видов йогурта. Ученые внимательно отслеживали настроение добровольцев-дегустаторов. Итак, было три группы, каждая из них получала по два типа йогурта. Продукты отличались содержанием жира и вкусом. Оказалось, нежирный ванильный йогурт поднимал настроение участникам. Это в который раз доказывает, что аромат ванили полезен для психики.

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Новости шоу бизнеса, Диета, Здоровое питание, Здоровье, Новости здоровья, Овощи, Овощи и фрукты, Полезные фрукты.
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