Почему ни в коем случае нельзя пропускать завтрак

Люди, которые не пропускают завтрак, менее склонны к ожирению, а соответственно, и к риску развития опасных заболеваний. Об этом свидетельствуют результаты исследований американских ученых с участием 350 человек.

Результаты 10-летних исследований показали, что люди, которые регулярно употребляли завтрак, не имели склонности к появлению жировых отложения в области живота и могли без сложностей поддерживать здоровый вес. Тогда как противники утренней трапезы в большинстве страдали от абдоминального ожирения, несущего угрозу всему организму.

Как известно, этот жир вырабатывает токсины, которые повреждают кровеносные сосуды.

Кроме того, связывают завтрак и с риском развития диабета. В частности, утренний прием пищи может помочь регулировать гормональный инсулин, который контролирует уровень сахара в крови и предотвращает образование избыточного жира, что обычно вызывает диабет и сердечные заболевания.

Напомним, никакой овсянки: ученые назвали лучшие продукты на завтрак.

Ученые заявили, что, несмотря на популярное мнение, овсяная каша не является лучшим продуктом для завтрака.

По словам диетологов, в овсянке содержится фитиновая кислота, замедляющая процесс пробуждения организма. Кроме того, она же может приводить к задержке всасывания в кишечнике кальция, из-за чего поклонников этого вида каши ждут проблемы с костями и суставами.