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Почему возникает боль в груди: возможные причины

боль в груди
12:22 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Хотя боль в груди иногда может быть симптомом сердечной проблемы, существует много других возможных причин, среди которых есть серьезные условия для обращения к врачу.

Боль в груди является второй по величине причиной визитов в экстренную помощь в Соединенных Штатах, что приводит к ежегодному посещения больниц более 8 миллионов. Во всем мире от боли в груди страдает от 20 до 40% населения.

Причины боли в груди

1. Напряжение мышц

Воспаление мышц и сухожилий вокруг ребер может привести к устойчивой боли в груди. Если боль становится хуже во время активности, то это может быть симптомом напряжения мышц.

2. Поврежденные ребра

Травмы ребер, такие как синяки, разрывы и переломы, могут вызвать боль в груди. Человек, возможно, почувствовала трещину или чрезвычайные боли во время травмы, если у нее сломано ребро.

3. Пептические язвы

Пептические язвы, которые являются дефектом слизистой оболочки желудка, обычно не вызывают сильной боли. Однако они могут привести к повторному дискомфорту в груди.

4. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

ГЭРБ значит, когда содержимое желудка движется обратно в горло. Это может вызвать жжение в груди и кислый привкус во рту.

5. Астма

Астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, что может вызвать боль в груди. Среди других симптомов выделяют также одышку, кашель и хрипы.

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Новости шоу бизнеса, Боль, Боль в груди, Грудь, Здоровье, Организм, Причины.
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