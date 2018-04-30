Почему возникает боль в груди: возможные причины
Новости шоу бизнеса: Хотя боль в груди иногда может быть симптомом сердечной проблемы, существует много других возможных причин, среди которых есть серьезные условия для обращения к врачу.
Боль в груди является второй по величине причиной визитов в экстренную помощь в Соединенных Штатах, что приводит к ежегодному посещения больниц более 8 миллионов. Во всем мире от боли в груди страдает от 20 до 40% населения.
Причины боли в груди
1. Напряжение мышц
Воспаление мышц и сухожилий вокруг ребер может привести к устойчивой боли в груди. Если боль становится хуже во время активности, то это может быть симптомом напряжения мышц.
2. Поврежденные ребра
Травмы ребер, такие как синяки, разрывы и переломы, могут вызвать боль в груди. Человек, возможно, почувствовала трещину или чрезвычайные боли во время травмы, если у нее сломано ребро.
3. Пептические язвы
Пептические язвы, которые являются дефектом слизистой оболочки желудка, обычно не вызывают сильной боли. Однако они могут привести к повторному дискомфорту в груди.
4. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
ГЭРБ значит, когда содержимое желудка движется обратно в горло. Это может вызвать жжение в груди и кислый привкус во рту.
5. Астма
Астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, что может вызвать боль в груди. Среди других симптомов выделяют также одышку, кашель и хрипы.