7 "классических" симптомов начинающегося рака.

В большинстве случаев обращение в больницу – это уже 3-4 стадия онкологического заболевания. Как же понять, что в организме, возможно, появился рак? Онкологи выделили в отдельный перечень симптомы, которые должны побудить человека посетить врача и пройти обследование. Данные сигналы тела не всегда говорят о том, что у человека именно онкологическое заболевание. Но если все же возникает рак, эти признаки могут проявиться на ранних стадиях, когда их обнаружение и дальнейшие действия особенно эффективны в устранении злокачественных опухолей. В список врачей оказались включены следующие симптомы: