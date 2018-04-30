Почему нужно добавить в рацион чеснок

К такому выводу пришли ученые из Ноттингемского университета в Великобритании. Результаты исследования опубликованы в журнале Trends in Pharmacological Sciences.

По словам ученых, серосодержащие компоненты чеснока могут изменять в клетках и тканях количество так называемых сигнальных молекул газообразных веществ, которые вызывают физиологические и биохимические процессы и участвуют в их регуляции.

Такой положительный эффект чеснока зависит от способа приготовления, однако эксперты еще не пришли к однозначному выводу, какой из них будет лучшим.