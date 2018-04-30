https://telegraf.com.ua/files/2018/04/garlic-3185163_960_720-150x90.jpg Жизнь, Здоровье https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4038142-pochemu-nuzhno-dobavit-v-ratsion-chesnok.html
Почему нужно добавить в рацион чеснок
Новости шоу бизнеса: Регулярное употребление чеснока способно снизить риск развития некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.
К такому выводу пришли ученые из Ноттингемского университета в Великобритании. Результаты исследования опубликованы в журнале Trends in Pharmacological Sciences.
По словам ученых, серосодержащие компоненты чеснока могут изменять в клетках и тканях количество так называемых сигнальных молекул газообразных веществ, которые вызывают физиологические и биохимические процессы и участвуют в их регуляции.
Такой положительный эффект чеснока зависит от способа приготовления, однако эксперты еще не пришли к однозначному выводу, какой из них будет лучшим.
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