Лучше отдать предпочтения металлическим или стеклянным емкостям.

Лучше отдать предпочтения металлическим или стеклянным емкостям. Мы часто используем пластиковую посуду для хранения свежих и обработанных продуктов. Пластиковая посуда обычно есть в каждом доме, ведь она экономичнее, чем посуда из алюминия и других материалов. Проблема в том, что далеко не все продукты безопасно хранить в пластиковой посуде. Многие из них очень быстро портятся, потому что в такой посуде быстрее размножаются бактерии. К сожалению, очень часто люди об этом даже не подозревают и продолжают использовать пластиковую посуду для хранения самых разных продуктов, не принимая меры предосторожности. На страницах издания Шаг к здоровью специалисты рассказали о семи продуктах, которые не следует хранить в пластиковой посуде.