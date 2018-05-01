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Ученые рассказали о вкусном напитке, который поможет снизить давление

Кефир
09:31 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Проблема повышенного артериального давления настолько распространена, что от нее страдает почти каждый третий человек в мире.

Американские медики из Обернского университета в штате Алабама заявили, что эффективным средством для борьбы с гипертонией является обычный кефир, передает "Страна здоровья".

В ходе исследования они выяснили, что дисбаланс бактерий в кишечнике (микробиоты) может приводить к скачкам артериального давления у некоторых людей.

А поскольку кефир хорошо поддерживает баланс полезных бактерий в пищеварительной системе – это положительно влияет на работу между кишечником и мозгом – бактерии, которые живут в пробиотиках, снижают артериальное давление.

Кефир имеет так называемый антигипертонический механизм – свойство снижать уровень эндотоксинов (токсичных субстанций, связанных с разрушением клеток, таким образом артериальное давление снижается).

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Давление, Здоровье, Кефир, Напиток, Организм, Питание, Ученые.
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