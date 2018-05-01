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Медики рассказали, почему вредно питаться в кафе и ресторанах

Еда в ресторанах
21:54 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
neboley.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Лучше кушайте еду, которую приготовили вы сами.

Люди, которые чаще едят в кафе и ресторанах, больше подвержены воздействию вредных для организма химических веществ, чем те, кто готовит еду дома. К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджа Вашингтона.

По словам Ами Зоты, доцента кафедры здравоохранения окружающей среды и профессиональной медицины школы общественного здоровья Milken Institute при университете, исследование предполагает, что в еде, приготовленной не дома, может быть больше фталатов.

Эти химические вещества представляют собой соли и эфиры фталевой кислоты и способствуют нарушению работы гормонов и появлению различных заболеваний.

Зота и ее коллеги взяли за основу данные Национального исследования здоровья и питания населения, проведенного в США с 2005 по 2014 год. Более чем 10 тысяч участников просили вспомнить, где и что они ели в последние сутки. Более 60% сообщили, что ели не дома.

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Новости шоу бизнеса, Вред кафе и ресторанов, Еда в ресторанах, Здоровая пища, Кафе, Полезные блюда, Рестораны.
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