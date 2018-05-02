Медики рассказали, как провести майские выходные с пользой

Майские праздники у большинства людей ассоциируются с пикником на природе, шашлыком, бурным весельем и алкогольными напитками.

Медики рекомендуют провести выходные с пользой для здоровья и не налегать на вредные продукты каждый свободный от работы день.

Выезд на природу. Свежий воздух, несомненно, полезен для здоровья, но только в том случае, если не совмещать отдых на природе с большим количеством алкоголя, жирного жаренного на мангале мяса и низкой двигательной активностью. Врачи советуют употреблять вместе с шашлыком много свежих овощей и фруктов, а также зелени. Если и пить спиртные напитки, то лучше всего - красное сухое вино, но не более 200 мл за день. Желательно, играть в подвижные игры или много ходить пешком, например, по лесу.

Уборка в доме. После зимы в каждом доме есть много работы: перебрать гардероб, разобрать завалы в кладовой или на балконе, вымыть окна и еще много чего. Генеральная уборка - это отличный способ очистить свое жилище, а также потерять максимум калорий, что полезно для фигуры.

Весенний детокс. Несколько выходных дней подряд, чем не повод очистить свой организм от токсинов и заодно похудеть на пару-тройку килограммов? В "майские" уже продается много сезонных овощей, корнеплодов и зелени, из которых можно приготовить очищающие фреши. Известно, что такие коктейли ускоряют обмен веществ и могут стать причиной учащенного стула, поэтому лучше употреблять их именно на выходных.

Спорт. В течение рабочих будней нет ни свободного времени, ни сил, ни желания для того, чтобы покататься на велосипеде, например, или же побегать по набережной, которая есть в каждом мегаполисе и населенном пункте. На "майских" у каждого желающего заняться любым видом спорта на свежем воздухе есть такая возможность, которой не воспользоваться - грех.