Употребление в пищу некоторых продуктов, содержащих необходимый набор витаминов и микроэлементов, может помочь повысить сексуальную состоятельность мужчины.

Некоторые продукты способны повысить потенцию у мужчин. Однако стоит учитывать то, что все люди разные, с разным здоровьем и живут в разных условиях. Тем более существуют и другие факторы: психологический комфорт каждого человека, возраст, периоды полового воздержания и многое другое. Любые рецепты для повышения потенции не могут давать 100% результат. Но есть универсальный совет – следить за своим здоровьем, правильно питаться, не пренебрегать физическими нагрузками и избегать постоянных стрессов.