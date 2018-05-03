Типичные жалобы, на основании которых можно заподозрить то или иное заболевание.

Своевременная диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы чрезвычайно важна, поскольку полноценно функционирующее сердце и здоровые сосуды – залог адекватного кровоснабжения всех органов и систем организма. В определенной части случаев даже серьезные болезни сердца протекают бессимптомно, однако зачастую кардиальные больные (то есть лица, имеющие сердечную патологию) предъявляют типичные жалобы, на основании которых можно заподозрить то или иное заболевание. О каких же симптомах идет речь? Рассмотрим дальше. Основные признаки патологии сердца. Основными признаками патологии сердца являются: боли в области грудной клетки, особенно за грудиной; чувство нехватки воздуха, или одышка; перебои в работе сердца, учащенное сердцебиение (тахикардия); отечность; головокружение и периодическая потеря сознания; слабость, утомляемость; тяжесть, боли в правом подреберье. Также о кардиальной патологии могут свидетельствовать охриплость голоса и кашель, полное отсутствие аппетита (анорексия), повышение температуры тела (гипертермия) и частые ночные мочеиспускания, или никтурия.