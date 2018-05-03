Эксперты подсказали, что пить по утрам, чтобы почувствовать прилив сил и энергии.

Всем известно, что каждое утро нужно завтракать и желательно, чтобы в меню были продукты, содержащие медленные углеводы, которые надолго избавят от чувства голода и обеспечат необходимый заряд энергии. Но немногим удается позавтракать, тогда одна надежда на напитки, которые готовятся максимально быстро. Если вам надоел банальный кофе, пусть даже и со сливками, и чай, то вы можете приготовить утром один из этих напитков.