Эксперты предупредили об опасности добавок с экстрактом зеленого чая

Европейское агентство по пищевой безопасности (EFSA) сообщает о риске повреждения повреждений печени употреблением высоких доз диетических добавок с содержанием экстракта зеленого чая.

Эксперты EFSA пришли к выводу, что потребление чрезмерного количества антиоксидантов зеленого чая может быть вредным и вызывать повреждения печени, сообщают в Ассоциации диетологов Украины.

Заваренный зеленый чай продолжает считаться безопасным, как и растворимые напитки с чаем, так как они содержат значительно меньшее количество антиоксидантов.Последние естественно присутствуют в зеленом чае.

Большинство диетических добавок содержит следующие антиоксиданты от 5 мг до 1000 мг. В то же время, в напитках их обычно не более 300 мг.

Проведенные исследования показывают, что их употребление в количестве более 800 мг представляет опасность для здоровья. Специалисты EFSA отмечают, что остается неопределенным дозирования в диетических добавках, которое можно считать абсолютно безопасным.