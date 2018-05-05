Ученые установили, что обучающие игрушки "тормозят" развитие детей

Сотрудники Университета Северной Аризоны пригласили для участия в эксперименте 26 пар-добровольцев с детьми в возрасте от 10 до 16 месяцев. Всем семьям вручили по три комплекта игрушек. Первый включал ноутбук для детей, детский сотовый телефон и говорящую ферму. Второй состоял из пазлов и кубиков с картинками. А в третий входили книги с картинками животных, фигурками и цветами.

Как показали результаты эксперимента, именно первый набор слабее всего помогал в формировании языковых навыков. Более того он снижал качество и количество языковых элементов в словарном запасе детей по сравнению с традиционными игрушками. Ученые объясняют это тем, что во время игры с автоматизированными игрушками родители меньше разговаривают с детьми, а вот, например, книги, напротив, позволяют родителям и малышам оживленно общаться и взаимодействовать.

Вывод ученых таков: электронные игрушки, которые говорят, проигрывают музыку и издают разного рода звуки, хотя и позиционируются как обучающие, тормозят развитие языковых навыков у детей.