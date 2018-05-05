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Ученые установили, что обучающие игрушки "тормозят" развитие детей

Игрушки
00:46 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Ученые выяснили, так ли полезны для детского развития игрушки с пометкой «обучающие».

Сотрудники Университета Северной Аризоны пригласили для участия в эксперименте 26 пар-добровольцев с детьми в возрасте от 10 до 16 месяцев. Всем семьям вручили по три комплекта игрушек. Первый включал ноутбук для детей, детский сотовый телефон и говорящую ферму. Второй состоял из пазлов и кубиков с картинками. А в третий входили книги с картинками животных, фигурками и цветами.

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Как показали результаты эксперимента, именно первый набор слабее всего помогал в формировании языковых навыков. Более того он снижал качество и количество языковых элементов в словарном запасе детей по сравнению с традиционными игрушками. Ученые объясняют это тем, что во время игры с автоматизированными игрушками родители меньше разговаривают с детьми, а вот, например, книги, напротив, позволяют родителям и малышам оживленно общаться и взаимодействовать.

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Вывод ученых таков: электронные игрушки, которые говорят, проигрывают музыку и издают разного рода звуки, хотя и позиционируются как обучающие, тормозят развитие языковых навыков у детей.

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Новости шоу бизнеса, Дети, Здоровье, Игрушки, Новости здоровья.
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