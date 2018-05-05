Ученые объяснили, почему опасно запивать еду холодной водой

Диетологи неоднократно говорили о том, что запивать водой любую пищу крайне неблагоприятно для пищеварения и фигуры в том числе. Таким образом нагрузка на желудок удваивается и ему тяжело переваривать тот объем пищи, который в него попал, да еще и вместе с водой.

Нутрициологи, которые занимаются изучением здорового образа питания и знают, как происходят все процессы в пищеварительном тракте, заявляют, что после еды пить воду со льдом или любой-другой напиток - вредно для здоровья.

Почему нельзя пить холодную воду после приема пищи?

Вся пища, которая попала в желудок, а затем была запита стаканом воды со льдом, хуже усвоится.

В результате, необработанные продукты вызывают процесс брожения в кишечнике.

Помимо неприятных ощущений в животе человек будет испытывать в таком случае голод. То есть, пища покинет желудок раньше времени и в мозг поступит сигнал о голоде.

Если уж и запивать еду, то только теплой водой и в небольшом количестве. А вот горячий чай и кофе лучше выпить немного позже.