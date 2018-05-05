Ученые установили, что супружеские пары склонны одновременно набирать вес

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса провели исследование, в ходе которого установили, что когда один из супругов начинает прибавлять в весе, то риск ожирения у его партнера возрастает вдвое.

В ходе исследования работа велась с 4000 пар в период с 1987-1989 по 2011-2013 годы.

В начале исследования 23% мужчин и 25% женщин страдали ожирением.

Когда поправляется женщина, показало исследование, риск ожирения у мужчины возрастает до 78%. Когда лишний вес набирает мужчина, вероятность ожирения у его супруги может достичь всех 89%.

Вместе с тем, не так много испытуемых с лишним весом за время исследования сбросили такую массу, чтобы перестать быть тучными. Когда же это кому-то удавалось, то похожий результат выдавали и их партнеры.

По словам исследователей, это объясняется общими привычками супружеских пар. Такие вырабатываются с годами совместного проживания. Будучи адептами схожего образа жизни один партнер с высокой долей вероятности повторит пищевые привычки, приверженность здоровому или нездоровому образу жизни второго. Подтверждением тому, изыскание ученых из Блумбергской школы общественного здоровья, которые доказали, что супруги вдохновляют друг друга на занятия спортом.