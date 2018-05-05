Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 06.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине планируют переименовать две области
В Украине планируют переименовать две области
Новости: Сколько добыли газа в Украине с начала года
Сколько добыли газа в Украине с начала года
Новости: "Шахтер" - "Заря": горняки вырвали победу на последних минутах (Видео)
"Шахтер" - "Заря": горняки вырвали победу на последних минутах (Видео)
Новости: Меган Маркл и принц Гарри посоветовали гостям брать с собой еду на свадьбу
Меган Маркл и принц Гарри посоветовали гостям брать с собой еду на свадьбу
X

В Украине временно запретили две вакцины из-за летальных случаев

Вакцина
23:39 Сб, 5 Май 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Оба сообщения о летальном случае при применении вакцин этих серий поступили из Тернопольской области.

Государственная служба по лекарственным средствам и контроля за наркотиками временно запретила до отдельного распоряжения две вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша и профилактики полиомиелита.

Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте Государственной службы лекарственных средств и контроля над наркотиками.

"На основании поступления от Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Тернопольской области сообщения о летальном случае при применении серии 282Р6016А лекарственного средства (иммунобиологического препарата) вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша с цельноклеточным коклюшевым компонентом... временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства", - говорится в распоряжении Гослекслужбы за подписью председателя учреждения Наталии Гудзь.

Аналогичное распоряжение о временном запрещении также выдано относительно вакцины для профилактики полиомиелита Имовакс полио серии Р3А501V.

Распоряжения действуют до отдельного решения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Вакцина, Государственная служба по лекарственным средствам, Здоровье, Новости Украины, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Диетологи назвали самый лучший заменитель сахара Ученые установили, что обучающие игрушки "тормозят" развитие детей Медики назвали продукты, которые помогут сбросить лишний вес

Последние новости

Оля Фреймут опубликовала милое фото с мужем В Кропивницком на взятке "погорел" майор полиции МОК не нашла фактов коррупции в боксе на Олимпиаде-2016
Сегодня читают
01 Смех до слез: мужчины, которым не знакомо понятие "безопасности"
02 Меган Маркл и принц Гарри посоветовали гостям брать с собой еду на свадьбу
03 Ломаченко - Линарес: украинец завершил подготовку к бою
04 Хоккеист Маршан снова лизнул соперника, игнорируя просьбу НХЛ (Видео)
05 Свитолина с победы стартовала в Мадриде
Новости сегодня
00:09 В Минюсте подписан Порядок зачисления учеников в 1 класс
00:07 Франков о матче Динамо - Мариуполь
00:06 Какие американские автобусы служат в украинской армии (Видео)
23:45 Вы будете смеяться: парень ездит по миру и делает уморительные селфи с животными
23:30 Дрогба сделал глоток "волшебной" воды и сотворил гол (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко подписал закон: села могут присоединяться к большим городам
Села и поселки теперь могут присоединяться к большим городам
Новости: США запретили беспошлинный ввоз 155 товаров из Украины
США запретили беспошлинный ввоз товаров из Украины
Новости: "Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных
"Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных
Новости: Ученые выяснили, кому вредно есть мясо
Ученые выяснили, кому вредно есть мясо
Добавить комментарий
0