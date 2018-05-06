Овощные смузи изменяют цвет эмали зубов

Именно поэтому особой популярностью пользуются овощные коктейли-смузи. Однако, предупреждают эксперты, данные напитки могут повлиять на белоснежность улыбки.

Цвет продуктов питания обусловлен хромогенами, сильно пигментированными молекулами, которые легко присоединяются к эмали зубов. Чем выше концентрация в продукте этих молекул, тем выше риск окрашивания. А если они сочетаются еще с дубильными веществами, содержащимися в цитрусовых, бобовых, чае и кофе, то способность прикрепляться к эмали, усиливается в разы.

Однако есть способ избежать косметического дефекта от употребления смузи, ученые советуют пить напиток через соломинку, это минимизирует прямой контакт хромогенов с зубами. Зубы же чистить лучше не два, а три раза в день или сразу после выпитого коктейля.