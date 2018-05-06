Диета с авокадо - приятный и эффективный способ похудеть.

Диета с авокадо - приятный и эффективный способ похудеть. Она не только не оставит тебя голодной, но и поможет избавиться от ощущения сильного ограничения. Ведь, авокадо — экзотический и вкусный продукт, который не успел нам надоесть. А значит, ты не только попробуешь что-то новое, но и похудеешь. Так, авокадо - это маслянистый фрукт с достаточно высокой калорийностью (160 кал на 100 грамм), но низким содержанием жиров. Ты можешь избавиться от чувства голода и насытить организм полезными элементами только с помощью одного плода авокадо и не набрать в весе.