Делимся списком советов от ученых и врачей-онкологов со всего мира.

Каждый год на лечение рака во всем мире тратится колоссальная сумма. Только в США она составляет $ 1,16 трлн. При этом, согласно статистике, 50 % случаев заболевания этим недугом можно было бы предотвратить. Конечно, причины развития рака не всегда получается легко установить, но ученые пытаются решить эту проблему. Эксперты собрали последние исследования, в которых говорится о способах предотвращения онкологических заболеваний, и расскажем о подобных советах врачей. Делимся списком советов от ученых и врачей-онкологов со всего мира.