Если вы хотите прожить долгую жизнь и оставаться красоткой даже в 60 лет, то следуйте этим советам.

Если вы хотите прожить долгую жизнь и оставаться красоткой даже в 60 лет, то следуйте этим советам. Есть очень много женщин, которые с возрастом будто бы не стареют вовсе. И кожа чистая, и морщин почти нет, разве что мимические — в уголках глаз. И улыбаются так часто, словно у них все хорошо всегда… А спросите у них секрет их молодости! Уверяю вас, выяснится, что у каждой свои секреты! Но есть и что-то общее. Какие-то главные принципы. Вот и постараемся их выделить.