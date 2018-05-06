В нашей статье мы расскажем вам о причинах появления косточки на ногах, способах ее лечения и профилактики.

Вальгусная деформация первого пальца стопы (или, как принято называть эту патологию, "косточка на ноге") развивается при изменении в области плюсне-фалангового сустава, которое характеризуется нарушением расположения фаланг большого пальца по отношению друг к другу. Такое искривление приводит к появлению шишки с внешней стороны стопы и становится не только косметическим дефектом, но и приносит множество неприятных ощущений и ограничений. В нашей статье мы расскажем вам о причинах появления косточки на ногах, способах ее лечения и профилактики. Заранее отметим, что начинать заниматься решением этой неприятной проблемы необходимо как можно раньше, т. к. при ее прогрессировании терапия может быть более длительной и не всегда успешной. Итак, как лечить косточку на ногах?