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Специалисты рассказали, какие продукты нельзя употреблять вместе с чаем

Чай
18:07 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Многие из тех продуктов, которые часто употребляются вместе с чаем, способствуют развитию опасных нарушений в организме.

Оказывается, традиционные добавки к чаю, - такие как лимон, молоко и сахар, - могут усугублять проблемы со здоровьем.

Ученые рассказали о том, что привычка пить чай неизменно в комплекте с каким-нибудь продуктом для улучшения вкуса может приводить даже к развитию онкологии.

В частности, по их мнению, чай не нужно пить вместе с сахаром, поскольку жидкость способствует особенно быстрому усвоению организмом глюкозы и резкому росту ее уровня в крови. Постоянная привычка пить чай с сахаром ведет к развитию резистентности к инсулину и, как следствие этого неблагоприятного процесса, к появлению разного рода опасных нарушений в работе внутренних органов и систем.

Если говорить о лимоне, то эксперты советуют добавлять его только в остывший напиток.

"Считается, что лимон делает чай более полезным, и в этом есть определенная доля истины, - но только если вы добавляете лимон в холодный чай. Бросая дольку лимона в горячий напиток, вы разрушаете те полезные вещества, которые содержатся в лимоне. В частности, витамин С", - рассказали специалисты.

Добавление молока в чай, как отмечают ученые, снижает число содержащихся в нем природных антиоксидантов, - таких, например, как катехины, которые известны науке своей способностью противодействовать процессам рака и диабета в организме человека.

Комментируя чай с медом, исследователи отметили: такой напиток будет полезен строго при условии, что его температура не превышает 40 градусов. В горячем напитке 60 градусов мед легко может превращаться в канцероген из-за чрезмерного теплового воздействия, констатировали научные эксперты.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Лимон, Молоко, Новости здоровья, Питание, Продукты, Сахар, Чай.
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