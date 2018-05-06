О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи

Как говорят урологи: "Каждый раз, нажимая на смыв унитаза, мы удаляем важную информацию о собственном здоровье". И это не шутка, ведь, посещая туалет, мы даже не задумываемся о том, какого цвета сегодня наша моча и о чем это может говорить.

А ведь не секрет, что обратившись к врачу с жалобой на здоровье, он в первую очередь, просит пациента сдать анализ мочи. Это вполне объяснимо, ведь цвет мочи, ее запах, консистенция и уровень прозрачности – важные индикаторы здоровья, которые могут многое сказать о состоянии организма. Даже не рассматривая химический состав, по одному лишь внешнему виду врач-уролог может заподозрить имеющееся заболевание!

В данной статье расскажем о том, каким должен быть цвет мочи у здорового человека, и на какие внутренние процессы указывает изменение цвета этой биологической жидкости.

Сразу скажем, что моча – это многокомпонентная биологическая жидкость, которая на 95% состоит из воды. Остальные 5% приходятся на органические вещества – мочевину, креатин и пуриновую кислоту, а также на пигменты и минеральные соли – фосфаты, сульфаты и хлориды. При нарушении дисбаланса, каждое из этих веществ может повлиять на цвет, запах или консистенцию мочи.

В этом плане, прозрачный, светло-желтый цвет мочи говорит о хорошем здоровье ее обладателя и нормальном водном обмене. Такой цвет обеспечивается нормальной выработкой урохрома – желтого пигмента, который является показателем правильной работы почек.

Если мы пьем много воды, желтый пигмент может разбавляться, из-за чего моча становится более прозрачной. Напротив, если мы пьем слишком мало воды и прочих жидкостей, постепенно развивается обезвоживание. Об этом может говорить насыщенно-желтый цвет мочи. А вот о чем говорят другие цвета этой биологической жидкости, подробно расскажем ниже.

О чем может говорить цвет мочи

1. Мутная или бурая моча

Если ваша моча стала бурой или мутной, это может свидетельствовать о развитии инфекционного заболевания мочевыводящих путей, а также о появлении камней в почках. Если это все-таки инфекция, помимо характерного цвета, моча будет иметь резкий запах аммиака, или даже легкий сладковатый запах. Все эти запахи свидетельствуют о деятельности болезнетворных бактерий в организме.

Кроме того, об инфекции мочевыводящих путей будут говорить частые позывы к мочеиспусканию, боли и рези в нижней части живота, а также небольшое количество выделяющейся мочи. В любом из этих случаев стоит посетить врача-уролога и сдать анализы на наличие инфекционных агентов.

Если действительно окажется, что в вашем организме есть инфекция, следуя советам врача, начните принимать антибиотики. Самолечение и попытки устранить бактерии народными средствами, как правило, не приводят ни к чему хорошему и только оттягивают начало лечения. Помните, народными средствами можно дополнять основное лечение, но только под наблюдением специалиста.

Некоторые люди замечают у себя помутнение мочи, о чем не спешат сообщить врачу, так как считают эту проблему пустяковой. На самом деле, это тревожный симптом, который свидетельствует об избытке некоторых минералов, в частности, о повышенном содержании кальция или фосфора в организме. А это опасное состояние, которое приводит к хрупкости костей.

Более того, если во время мочеиспускания помимо мутного цвета вы заметили повышенное вспенивание мочи, это может говорить о высоком содержании белка в организме или проблемах с почками. Если проблема не исчезает на протяжении нескольких дней, поспешите сообщить о ней врачу.

2. Красная моча

Очень часто человек пугается, заметив красный или розовый цвет мочи во время мочеиспускания. Симптом это не всегда говорит о проблемах с организмом. К примеру, розово-красный цвет может появиться спустя несколько часов после употребления в пищу ежевики, ревеня или свеклы. Правда, уже спустя сутки цвет этой биологической жидкости должен вернуться к нормальному виду.

Если этого не произошло, все гораздо серьезнее. Покраснение может появиться из-за попадания частиц крови в мочу, а такая ситуация намекает на инфекционное заболевание или появление камней в почках. В некоторых случаях красный цвет мочи является первым признаком развития опухоли в почках или мочевом пузыре. У мужчин красная моча может появляться из-за проблем с предстательной железой.

Из других причин такого изменения цвета мочи медики выделяют отравление ртутью. Кстати, окрашивать мочу в красный цвет могут лекарства для лечения туберкулеза. В любом случае, лучше обратиться с таким симптомом к врачу и выяснить все до наступления неприятных последствий.

3. Оранжевая моча

Если у вашей мочи появился слегка оранжевый оттенок, в принципе, не о чем беспокоиться. Как правило, это свидетельствует об умеренном обезвоживании организма. Просто начните пить больше жидкостей и симптом тут же исчезнет. Из других неопасных причин этого состояния можно выделить употребление в пищу моркови, тыквы и петрушки, то есть продуктов, содержащих оранжевые пигменты – каротиноиды. Некоторые пищевые добавки, которые содержат эти пигменты, также могут изменить цвет мочи до желто-оранжевого цвета.

Тем не менее, если у вас появился насыщенный оранжевый цвет мочи, и он не связан с особенностями питания или приемом лекарств, есть смысл обратиться к врачу. Данный симптом может свидетельствовать о проблемах с печенью или желчными протоками. К примеру, повышенный билирубин вследствие воспаления печени или закупоривание желчных протоков, на первых этапах заявляют о себе именно изменением цвета мочи.

По сути, моча оранжевого цвета является одним из симптомов желтухи, а значит, говорит о проблемах с печенью. Поэтому, если вы заметили у себя изменение цвета мочи на фоне бледности кала, а также пожелтения склер глаз и кожи, как можно скорее посетите врача.

4. Коричневая моча

Темно-коричневый цвет мочи – довольно распространенное явление, которое не всегда говорит о проблемах со здоровьем. Нередко такой симптом появляется в результате употребления в пищу бобовых культур, алоэ вера или ревеня. Изменяет цвет мочи и прием некоторых медикаментов, в частности, миорелаксантов, слабительных и противомалярийных препаратов.

Некоторые заболевания также характеризуются изменением цвета мочи до коричневого. В частности, подобный цвет может намекать на некоторые заболевания печени или почек, на инфекционные заболевания мочеполовой системы, а также на острый гепатит, цирроз печени или даже онкологию этого органа. Если такой симптомы вызван заболеванием, то в большинстве случаев он провоцируется попаданием большого количества билирубина в мочу.

Порой, коричневая моча является первым признаком порфирии – редкого генетического заболевания, связанного с высоким содержанием порфиринов в организме и усиленным их выведением с мочой. Наконец, данный симптом может появиться у людей с редким заболеванием под названием рабдомилиоз. У такой категории лиц моча окрашивается в коричневый цвет из-за стремительного разрушения клеток мышечной ткани.

5. Зеленая моча

В норме моча желтая, и чаще всего склонна менять цвет от прозрачного, до темно-желтого. И если у вас вдруг у мочи появился зеленоватый оттенок, есть повод присмотреться к собственному организму. Правда, не стоит сразу паниковать. Порой, в такой цвет мочу окрашивает большое количество употребляемой спаржи, зеленого пива или других продуктов, которые имеют в составе пищевой краситель зеленого цвета. Окрасить мочу в зеленый цвет могут и некоторые лекарственные средства. И даже диарея, порой, проявляет себя именно таким образом.

По словам врачей, в редких случаях зеленый цвет мочи появляется вследствие кишечной инфекции, к примеру, при поражении организма протеями. Некоторые бактериальные поражения мочевыводящей системы также могут спровоцировать появление зеленой мочи, а значит с таким симптомом не стоит откладывать поход к врачу.

6. Неоново-желтая моча

Порой с организмом происходят и вовсе необъяснимые вещи. Посетив туалет, человек вдруг замечает яркий, неоново-желтый цвет своей мочи. На самом деле все объясняется довольно просто. Такой необычный цвет может указывать на употребление витаминов группы B, особенно цианокобаламина (витамин B12). Не беспокойтесь по этому поводу. Как только вы прекратите прием витаминного комплекса, цвет мочи быстро придет в норму.

7. Синяя моча

Это кажется странным, но некоторые люди могут замечать синеватый оттенок своей мочи. Как и в случае с зеленоватым оттенком, синий цвет может появиться в случае употребления продуктов, в составе которых содержится большое количество синего красителя. Сделать синей мочу могут и медикаменты, в составе которых присутствует такой краситель.

Однако синеватый оттенок этой биологической жидкости может появиться по причинам, связанным со здоровьем. Так, у некоторых лиц обнаруживается гиперкальциемия, т.е. избыток кальция в организме. В этом случае синеватый оттенок мочи как раз указывает на дисбаланс данного микроэлемента.

8. Бесцветная моча

Довольно часто человек замечает, что его моча стала слишком прозрачной и даже бесцветной, как вода. Это говорит о том, что вы пьете слишком много воды. В других случаях к прозрачности мочи приводит прием мочегонных препаратов или злоупотребление алкоголем, который тоже обладает диуретическими свойствами. Такие случаи не должны вызывать тревоги, ведь отказавшись от алкоголя и лекарств, а также ограничив потребление воды, вы заметите, как моча вновь стала желтой.

Правда, если вы испытываете частые позывы к мочеиспусканию, которые сопровождаются прозрачностью мочи, и это продолжается достаточно долго, немедленно обратитесь к врачу. Такими симптомами может проявлять себя сахарный диабет.

О чем может говорить запах мочи

Кроме характерного цвета, о состоянии здоровья может сказать и запах мочи. В нормальном состоянии запах этой биологической жидкости хоть и специфический, но не раздражает обоняние. Если же запах слишком резкий, или имеет характерные оттенки, есть повод побеспокоиться о собственном здоровье. Вот несколько запахов урины, на которые следует обратить внимание.

1. Мышиный запах

Специфический мышиный запах от мочи может свидетельствовать о развитии такого опасного заболевания, как фенилкетонурия. Этот опасный недуг, связанный с изменением состава крови и мочи на фоне избыточного накопления фенилаланина в крови, приводит к токсическому поражению организма. Если своевременно не обратить внимания на неприятный запах мочи и не забить тревогу, можно столкнуться с дистрофией центральной нервной системы.

2. Запах ацетона

Появление резкого запаха ацетона при мочеиспускании говорит о необходимости обратиться к урологу и сдать анализ крови на сахар. Дело в том, что подобный симптом намекает на развитие сахарного диабета. Но даже если с уровнем сахара все в порядке, такой специфический запах может свидетельствовать о нарушении функции почек. Когда данный симптом проявляет себя именно по утрам, скорее всего, в моче имеются застойные явления.

Еще одной причиной запаха ацетона, который не меняется в течение дня, может быть инфекция. В этом случае кроме характерного запаха, больной испытывает рези во время мочеиспускания, а в моче может замечать частички крови. Более того, если моча стала приобретать резкий запах гнили, скорее всего, у больного цистит или уретрит. Заметив такие симптомы, стоит незамедлительно посетить врача и начать лечение.

Порой на запах ацетона жалуются беременные женщины. У них подобное явление обычно возникает при недостаточном употреблении жидкости. Малоподвижный образ жизни – еще одна причина неявного запаха ацетона в моче. В любом их этих случаев достаточно увеличить количество потребляемой жидкости и повысить двигательную активность, чтобы неприятный запах быстро исчез.

3. Запах тухлой рыбы

Если урина вдруг приобрела запах протухшей рыбы, велика вероятность, что виной всему концентрация в организме вещества триметиламина, из-за которого от тела, а также от продуктов жизнедеятельности организма, исходит столь неприятный запах. А ведь проблема эта кроется в нарушении выработки ферментов печени, и если своевременно не начать устранять ее, она приведет к токсическому поражению организма и нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Добавим также, что специфического лечения этого заболевания не существует, а потому лицам с такой проблемой необходима специальная диета, которая исключает употребление яиц, рыбы, мяса и бобовых культур, т.е. продуктов, которые могут трансформироваться в триметиламин.

4. Уксусный запах мочи

Почувствовав от урины кисловатый уксусный запах, поспешите к врачу и сдайте анализы. Такой тревожный симптом явно намекает на дисбактериоз или гастрит. Если же появление подобного запаха сопровождается болями в животе и появлением крови в моче, вероятно у больного развилась язва желудка.

5. Горький запах мочи

Горький запах, как правило, возникает в случае употребления некоторых продуктов питания. Это могут быть жидкости или твердые продукты, содержащие ароматизаторы, которые и придают запах моче. В любом случае, заметив у себя неприятный запах, исходящий от урины, лучше проверить свой организм, сдав все необходимые анализы.

6. Зловонный запах после полового акта

Если женщина обнаружила у себя неприятный запах мочи после полового акта, это может говорить о ее нечистоплотности и отсутствии гигиены влагалища. Обычно этот симптом встречается у женщин, которые ведут беспорядочную половую жизнь. Если же с гигиеной все в порядке, подобный запах может быть одним из симптомов половых инфекций (уреаплазмоза, хламидиоза, микоплазмоза или трихомониаза).

7. Запах йода, жженого сахара или резины

На столь специфические запахи обычно жалуются представительницы слабого пола, перешагнувшие 50-летний рубеж. У этой категории лиц появляются так называемые возрастные заболевания, которые иногда проявляют себя запахами резины, йода или жженого сахара. Кстати, если от мочи пахнет резиной или каучуком, срочно сдайте анализы, ведь причиной этого симптома может отказаться заболевание головного мозга.

8. Резкий запах урины

Обычно моча не имеет резкого запаха, но по утрам она пахнет резче, чем днем или вечером. Это вполне нормальное явление, связанное с повышенным выделением женских и мужских гормонов – эстрогенов и тестостерона. К тому же у мужчин резкий запах мочи появляется на следующий день после обильного употребления пива.

Итак, мы рассмотрели всевозможные цвета и запахи мочи, которые могут указывать, как на особенности диеты, так и на проблемы с организмом. Зная об этом, вы можете анализировать собственное состояние и обратиться за помощью к врачу. А своевременное выявление заболеваний – залог быстрого и успешного выздоровления!

Берегите себя!