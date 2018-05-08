Отношения с коллегами влияет на качество сна

Чем лучше взаимоотношения с коллегами, тем крепче сон. И наоборот. Об этом заявили американские ученые из Университета штата Айова.

В рамках исследования приняли участие 600 работников из США и Китая. Их попросили рассказать о своем поведении на рабочем месте и качестве сна.

В результате выяснилось, что сотрудники, которые сообщали о ненадлежащем поведении по отношению к коллегам, о гневе, агрессии, сплетнях и обвинении других людей, были непродуктивными на работе и отмечали плохой сон. Таким образом, ученые пришли к выводу, что негативное поведение на работе может вызывать у людей беспокойные мысли вечером и приводить к бессонице.

В то же время те участники опроса, у которых налажены хорошие отношения в коллективе, не отмечали у себя каких-либо проблем со сном.

"После тяжелого рабочего дня, который прошел в негативе и конфликтах, сотрудники испытывают стресс. В результате подавленное настроение и переживания преследуют их до конца дня. Так возникают проблемы со сном", – говорит один из авторов исследования Женю Юань.

Юань также подчеркнул, что руководство может уменьшить или устранить контрпродуктивное поведение своего персонала, создавая благоприятные условия работы и инициируя тимбилдинг – формирование слаженной и работоспособной команды.