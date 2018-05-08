Давайте узнаем больше о пользе этого замечательного напитка и, вполне возможно, задумаемся о введении его в ежедневный рацион.

Вы все еще начинаете свой день с чашечки бодрящего чая или ароматного кофе? И тот и другой напиток прекрасно прогоняют сон и великолепно тонизируют организм. Вот только японские ученые настоятельно рекомендуют отказаться от традиционных "утренних" напитков и перейти на чай с куркумой. Бытует мнение, что этот напиток бодрит не хуже кофе, да к тому же обладает поистине целебным воздействием на организм. Интересно, не правда ли? Давайте узнаем больше о пользе этого замечательного напитка и, вполне возможно, задумаемся о введении его в ежедневный рацион.