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Эксперты рассказали, как распространяется рак

Ученый
21:00 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Исследователи из США сообщили, что им удалось выяснить, каким образом распространяется рак.

Ранее считалось, что рак не может быть заразным. Теперь же исследователи отмечают, что им удалось доказать, что рак может передаваться от больного к здоровым.

Ученые не просто выяснили наличие заразного рака, но и раскрыли причины распространения заразного рака. Оказалось, что заболевание может передаться в случае, если возникнут особые условия для организма.

В исследовании проводились тесты на енотовидных собаках, двустворчатых моллюсках, а также тасманийском дьяволе. В итоге ученые доказали, что здоровые животные при борьбе за пищу либо спаривание с самкой, способны кусать друг друга.

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Оказалось, что драки и укусы приводят к тому, что в их местах появляются злокачественные опухоли. Это пример того, как животные могут заражаться раком друг от друга. При этом, важную роль также играет иммунитет животных. Например, тасманийский дьявол имеет нулевой иммунитет, вследствие изолированного ареала обитания. Поэтому особи этого вида особенно подвержены воздействию рака. Они могут страдать от него в случае борьбы за самку, так, что в итоге в некоторых областях случаются целые эпидемии.

Сейчас медики говорят про 9 видов передающегося рака, поражающих данных животных. Это важное открытие, которое позволяет рассуждать о том, что среди людей также может быть передающийся рак. Кроме того, в будущем эти формы рака также могут быть опасны для человека.

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