Эксперты заявили, что курение кальяна вреднее чем курение сигарет.
Специалисты сравнили вред, который получает организм человека от курения сигарет и кальяна. Как выяснилось, курение кальяна в несколько раз вреднее, чем курение сигарет.
Специалисты сравнили вред, который получает организм человека от курения сигарет и кальяна. Как выяснилось, курение кальяна в несколько раз вреднее, чем курение сигарет.
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