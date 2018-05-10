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Ученые назвали 10 продуктов, которые помогут от беспокойства

Фрукты и овощи
14:29 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Исследователи изучили состояние психического и физического здоровья свыше 400 человек в возрасте от 18 до 25 лет.

Новозеландские ученые из университета Отаго проанализировали состояние психического и физического здоровья свыше 400 человек в возрасте от 18 до 25 лет, а также изучили их предпочтения в еде, уровень физической активности и социально-экономический статус.

В результате они пришли к выводу, что те люди, которые потребляли больше продуктов в естественном сыром виде, отмечали более высокий уровень психического благополучия в сравнении с теми, кто отдавал предпочтение тем же продуктам, но в вареном виде.

Эксперты назвали 10 продуктов, которые были "фаворитами" в рационе группы респондентов с наивысшим уровнем психического благополучия. В их числе оказались морковь, бананы, яблоки, грейпфрут, салат, цитрусовые, свежие ягоды, огурцы, киви и листовая зелень темного цвета, пишет Independent.

В свою очередь, "фаворитами" среди овощей оказались сельдерей, капуста, помидоры, грибы и красный лук.

"Результаты нашего исследования показывают, что следует обратить повышенное внимание на положительное влияние необработанных продуктов на психическое благополучие", – подытоживают исследователи.

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Новости шоу бизнеса, Беспокойство, Исследования, Овощи, Продукты, Ученые, Фрукты.
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