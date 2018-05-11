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Народные средства лечения герпеса на губах

Герпес на губах
09:03 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Такое вирусное заболевание с пузырчатым высыпанием на губах как герпес особенно надоедливое, ведь портит ваш внешний вид.

От герпеса можно избавиться не только специальными лечебными мазями, но и народными средствами.

В частности, поможет обычная поваренная соль – к пузырькам на губе прикладывайте несколько крупинок соли по 3-4 раза в день – герпес заживает гораздо быстрее.

Также рекомендуют каждый час класть на язык маленькую щепотку соли и потихоньку ее рассасывать.

А еще в домашних условиях можно приготовить мазь: 2 столовые ложки йогурта, добавляем 2 измельченных зубчика чеснока, 1 чайную ложку любого растворимого кофе, 1 чайную ложку меда и столько же пшеничной муки.

Эту смесь необходимо хорошо перемешать, далее – накладывать небольшое количество мази на пораженные герпесом участки губ. После того, как мазь подсохнет и начнет отслаивается – повторяете процедуру. Через три дня мазь должна вылечить надоедливое заболевание.

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Новости шоу бизнеса, Герпес, Герпес на губах, Лечение, Народные методы, Способы.
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