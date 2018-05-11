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Диетологи рассказали о основных правилах эффективной диеты

Диета
13:32 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Профессиональные диетологи озвучили несколько важных моментов, благодаря которым вы сможете быстро похудеть.

Каждый желающий похудеть хотя бы раз в жизни сталкивался с тем, что диета не дает того результата, которого от нее ждут. Но проблема заключается не в человеке и не в его организме, а в том, что система питания разработана неправильно либо она просто не походит в данном конкретном случае.

Диетологи убеждены, что лучше всех работают диеты, которые составлены индивидуально. В таком плане питания учтены все нюансы: калории, белки, жиры, углеводы, личные предпочтения в еде, непереносимость продуктов и так далее.

Есть и общие правила диеты, которые делают ее максимально эффективной:

- включить в меню продукты, обогащенные клетчаткой, так как они снижают уровень глюкозы и холестерина в крови, а также очищают сосуды и кишечник, ускоряя обмен веществ;

- уменьшить порции потребляемой пищи, но есть каждые 2-3 часа и желательно в одно и то же время;

- меньше жирного мяса, но больше бобовых;

- сахар заменить медом и сухофруктами;

- если и есть фрукты в процессе похудения, то лучше, чтобы они были несладкими или кисло-сладкими;

- вместо пакетированных соков нужно готовить свежие из грейпфрутов, лимонов и свежих овощей, корнеплодов, зелени;

- пить по 0,5-1 стакану воды за полчаса перед едой и через час после нее.

Естественно, диета будет результативной, если человек честен перед собой и строго соблюдает ее правила, но эксперты рекомендуют худеть комплексно, то есть к диетическому питанию добавить физические нагрузки, массаж/самомассаж, походы в сауну/баню. В таком случае эффект будет заметен уже через неделю.

Воспользуйтесь советами опытных диетологов и результат похудения не заставит себя ждать.

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Новости шоу бизнеса, Диета, Диетологи, Основные правила, Похудение, Правила.
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