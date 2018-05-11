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Можно брать на работу: появилось прозрачное пиво

Прозрачное пиво
16:32 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: От воды напиток отличают запах и вкус, говорят эксперты.

Японцы подготовили для любителей пива невероятную новинку, которая позволит немножко расслабиться даже на рабочем месте – прозрачное безалкогольное пиво All-Free All-Time. Представители компании Suntory говорят, что освежающий напиток поступит в продажу 19 июня.

От воды напиток отличают запах и вкус – и, по всей видимости, длинный список ароматизаторов. Рецептуру держат в секрете.

Главное, на что делает упор производитель, – это внешний вид товара. Бутылка не скомпрометирует вас даже на деловой встрече и не вызовет косых взглядов в офисе.

Напомним, ранее мы писали, что поляк создал пиво со вкусом "женщины мечты".

Польский бизнесмен Войцех Манн создал пиво с частицей женщины мечты – в состав напитка входят бактерии из интимных мест разных моделей.

Используя новейшие технологии микробиологии, разработчики изолировали, исследовали и усовершенствовали молочнокислые бактерии из влагалища "уникальной женщины". Лактобациллы якобы насыщают напиток ее привлекательностью и красотой.

Кроме этого, мы рассказывали, от каких болезней помогает пиво.

Пиво – это потенциально опасный алкогольный напиток, который, при этом, состоит из чрезвычайно полезных для здоровья веществ. Так решили американские ученые, исследовавшие свойства одного из компонентов пива – ксантогумола.

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Новости шоу бизнеса, Вода, Исследование, Напиток, Пиво, Прозрачное пиво, Ученые.
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