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Ягодные диеты: названы основные недостатки

Ягоды
14:12 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Оказывается, худеть на ягодах можно далеко не всем.

Начать нужно с того, что любая ягодная диета относится к категории монодиет, а это не очень полезно для здоровья, тем более, если соблюдать ее дольше одной недели.

Известно, что самое правильное питание - это то, которое включает в себя весь перечень сезонных продуктов. И если зимой нужно налегать на редьку, яблоки, свеклу и капусту, то летом в ход должны идти все ягоды, фрукты, овощи и зелень.

Какие бывают ягодные диеты?

Интерпретаций достаточно много, но самыми популярными являются клубничная, черешневая, вишневая и ежевичная диеты.

За годы существования и в этих методиках диетического питания появилось масса различных вариаций.

Клубничная диета

Голливудские знаменитости едят клубнику с креветками, со спаржей и индейкой, с творогом. Но в любом случае клубничная диета остается жесткой и выдержать ее сможет далеко не каждый.

Если есть одну клубнику в течение недели, то вы сможете избавиться от 5-7 кг лишнего веса, но навредите желудку, так как кислоты из этой ягоды раздражают слизистые и могут стать причиной развития язвенной болезни или гастрита.

Вишневая диета

Отлично выводит лишнюю жидкость из организма, а потому при ее соблюдении следует пить много воды, иначе обезвоживания не избежать. А из-за кислоты, как и в случае с клубникой, могут появиться проблемы с желудком.

Черешневая диета

Сама по себе черешня - одна из лучших ягод, выступающих в роли достойной альтернативы калорийным сладостям. Но слишком долго увлекаться ею не стоит, потому как она содержит много фруктозы, повышающей уровень глюкозы в крови.

Ежевичная диета

Ежевика вмещает в себе массу витаминов и минералов, а потому очень полезна для здоровья. Также, она в большей степени состоит из воды, а потому сможет восстановить баланс жидкости в организме. Если переесть ежевики, то может развиться диарея, так как она обладает слабительным свойством. Для похудения это качество ягоды превосходно, а для здоровья - не очень.

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Новости шоу бизнеса, Вред, Диета, Польза, Похудение, Фигура, Ягодные диеты, Ягоды.
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