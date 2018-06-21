Советы, которые помогут избавится от лишних калорий, не занимаясь спортом

Волшебных пилюль, которые бы помогли быстро сжечь сотни калорий и заодно сбросить пару-тройку килограммов, не существует. По крайней мере, если таковые и производятся, то их прием нанесет урон здоровью, так что лучше не рисковать.

На сегодняшний день самый эффективный и 100%-й метод сжигания калорий - спортивные занятия. Но в спортзал могут себе позволить ходить далеко не все и по разным причинам, например, нет денег, не хватает времени или просто стыдно.

Оказывается, существует целый ряд способов, позволяющих терять калории и при этом не заниматься спортом.

Эксперты подсказали, что делать, чтобы сжечь лишние калории:

1. Спать в прохладной комнате. Температура воздуха должна быть не более 20 градусов по Цельсию, тогда во сне организм будет отдавать калории для того, чтобы согреть вас.

2. Смотреть телевизор или работать за компьютером на жестком стуле или на полу. Оказывается, когда человеку не комфортно, его мышцы напряжены, калории буквально улетучиваются.

3. Запаситесь жвачками и жуйте их в перерывах между приемами пищи. Мало того, что это действие сжигает калории, так еще и угнетает аппетит.

4. В наушниках должна звучать ритмичная музыка. Если вы идете на работу или возвращаетесь домой в одиночестве, то лучше слушать что-то экспрессивное, зажигающее, в общем то, что будет стимулировать сердечную мышцу сокращаться чаще и помогать вам двигаться быстрее. А в это время организм начнет тратить больше калорий, чем когда вы просто прогуливаетесь.

5. Больше думайте, читайте, изучайте, заучивайте наизусть. Когда мозг задействован умственной работой, организм тратит в два раза больше калорий, чем в спокойном состоянии.

Если вы хотите похудеть или поддержать фигуру и не становиться спортсменом, то вышеперечисленные советы пригодятся вам на каждый день.