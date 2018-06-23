Стресс выжимает из человека все силы, но, к сожалению, мы не всегда ощущаем его наличие.

Стресс выжимает из человека все силы, но, к сожалению, мы не всегда ощущаем его наличие. Стресс определяется как состояние психического или эмоционального напряжения, вызванное неблагоприятными обстоятельствами. В какой-то момент большинство людей сталкивается с чувствами стресса. Фактически, одно исследование показало, что 33% взрослых сообщили о высоком уровне испытываемого стресса, который связан с длинным списком физических и психических симптомов. В этой статье мы рассмотрим 11 распространенных признаков и симптомов стресса, а именно, к чему он приводит.