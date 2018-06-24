Если парням с этим делом проще, то для девушек прыщи это настоящая метка дьявола, от которой очень сложно избавиться.

Косметолог с большим стажем рассказывает об основных причинах, вызывающих появление прыщей. Изменение гормонального фона Даже обладательницы здоровой, сияющей кожи порой сталкиваются с появлением прыщей. Около 70% женщин страдают от так называемых предменструальных акне. Причина — повышение стероидных гормонов в завершающую фазу цикла. Накануне менструации даже те, кого акне обычно не беспокоит, могут заметить появление 1−2 прыщиков в зоне подбородка, что считается вариантом нормы. Другое дело — гормонообусловленные прыщи, которые могут свидетельствовать, например, о нарушении выработки половых гормонов, поликистозе яичников, нарушении деятельности надпочечников или гипофиза. Эту проблему нужно лечить совместно с гинекологом и эндокринологом.