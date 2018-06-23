В морской звезде скрыт секрет вечной молодости

Шведские ученые выяснили, что морская звезда, которая размножается посредством клонирования себя, вырабатывает особый вид нестареющих ДНК. Эти ДНК покрыты крошечными структурами, которые защищают их от повреждений, на подобие того, как «наконечники на шнурках защищают их от износа».

По мере старения наши теломеры укорачиваются, приводя к повреждению ДНК и увеличивая вероятность развития заболеваний связанных с процессом старения, таких как болезнь Альцгеймера, диабет и др. Возможно, взяв на вооружение механизм вечной жизни морских звезд, генетикам удастся и людей сделать вечно молодыми? Да и надежда на это действительно есть, ведь гены, отвечающие за работу теломеразы (фермент, который способен достраивать теломеры), у человека и у бессмертных звезд схожи.

Автор проекта Хелен Нильсон Сколд из Гетеборгского университета объясняет: «Каждый раз, когда клетка делится, теломеры укорачиваются, таким образом, их длина уменьшается по мере старения. Морские звезды, в отличие от людей, могут размножаться как путем клонирования, так и сексуально. В процессе клонирования морской звезды теломеры новосформированной ткани являются длиннее, нежели в старой ткани», - добавила она.

Исследование может показать, как заставить человеческое ДНК следовать тому же принципу, создавая людей, которые смогут, в теории, оставаться молодыми на протяжении всей жизни.