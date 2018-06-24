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Ученые определили идеальное количество секса для счастья

Пара
00:58 Сегодня Телеграф
medikforum.ru
Фото: Соцсети

Новости шоу бизнеса: Согласно выводам исследователей из Канады, для достижения максимального уровня счастья в отношениях супругов им достаточно заниматься сексом один раз в неделю.

Принято считать, что секс в большом количестве напрямую отражает то, насколько счастливы партнеры в отношениях друг с другом. Однако авторы нового исследования, представляющие Университет Торонто в Миссисоге, опровергли справедливость такой корреляции, а частый секс как признак счастья назвали не более, чем стереотипом.

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Учеными были проанализрованы данные, собранные во время наблюдений за более чем 30 тысячами семейных пар американцев за последние сорок лет. Они установили, что уровень семейного счастья и частота секса связаны между собой лишь до определенной отметки, которая слишком незначительна, чтобы влиять на статистику. Вдобавок анализ показал, что у людей, живущих вне брака и длительных стабильных отношений, частые занятия сексом (больше одного раза в неделю) не подтверждали, что их уровень удовлетворения жизнью также высок.

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«Хотя более частые занятиям сексом в целом ассоциировались с большим уровнем счастья, эта связь не была статистически значимой для значений, превышающих один раз в неделю. Полученные нами результаты показывают, что "половинкам" семей следует поддерживать интимную связь с партнером, но при этом не обязательно заниматься этим каждый день», — заявила ведущий специалист проекта Эми Мьюиз.

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В то же время авторы исследования пришли к выводу, что секс для счастья в браке важнее, чем деньги, поскольку оказалось, что рост в уровне доходов семьи повышает уровень удовлетворенности отношениями слабее, чем рост занятий любовью.

Развеяли ученые и другие бытующие теории, а именно то, что мужчины хотят секса больше, чем женщины, и что люди, долгое время живущие в браке, занимаются им реже, чем новые семейные пары.

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