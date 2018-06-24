Ученые определили идеальное количество секса для счастья

Принято считать, что секс в большом количестве напрямую отражает то, насколько счастливы партнеры в отношениях друг с другом. Однако авторы нового исследования, представляющие Университет Торонто в Миссисоге, опровергли справедливость такой корреляции, а частый секс как признак счастья назвали не более, чем стереотипом.

Учеными были проанализрованы данные, собранные во время наблюдений за более чем 30 тысячами семейных пар американцев за последние сорок лет. Они установили, что уровень семейного счастья и частота секса связаны между собой лишь до определенной отметки, которая слишком незначительна, чтобы влиять на статистику. Вдобавок анализ показал, что у людей, живущих вне брака и длительных стабильных отношений, частые занятия сексом (больше одного раза в неделю) не подтверждали, что их уровень удовлетворения жизнью также высок.

«Хотя более частые занятиям сексом в целом ассоциировались с большим уровнем счастья, эта связь не была статистически значимой для значений, превышающих один раз в неделю. Полученные нами результаты показывают, что "половинкам" семей следует поддерживать интимную связь с партнером, но при этом не обязательно заниматься этим каждый день», — заявила ведущий специалист проекта Эми Мьюиз.

В то же время авторы исследования пришли к выводу, что секс для счастья в браке важнее, чем деньги, поскольку оказалось, что рост в уровне доходов семьи повышает уровень удовлетворенности отношениями слабее, чем рост занятий любовью.

Развеяли ученые и другие бытующие теории, а именно то, что мужчины хотят секса больше, чем женщины, и что люди, долгое время живущие в браке, занимаются им реже, чем новые семейные пары.