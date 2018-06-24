Специалисты назвали продукты, которые помогут снизить риск смерти на 25%

Получение повышенной дневной дозы кальция - по меньшей мере 400 мг, которые присутствуют в стакане молока, снижает риск смерти от инсульта на 60%. В настоящее время эксперты рекомендуют ежедневно употреблять именно такое количество кальция. Для этого большинству людей нужно каждый день три раза есть молочные продукты, например, 200г молока, баночку йогурта и кусочек сыра.

Нельзя исключить и воздействия других факторов, хотя, как указывают исследователи, они приняли во внимание тот факт, что дети из более зажиточных семей употребляют больше молочных продуктов и вообще лучше питаются. Однако есть свидетельства того, что высокое потребление кальция нормализует давление.

Напомним, при повышенном кровяном давлении увеличивается риск инсульта. Потребление молочных продуктов улучшает состояние сердечно-сосудистой системы при помощи гормона - так называемого инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1), указывают ученые из Бристольского университета в Англии и Института медицинских исследований в австралийском штате Квинсленд.

У взрослых высокий уровень гормона (IGF-1) снижает риск возникновения сердечной недостаточности и смерти от сердечных болезней. Как отмечает сотрудница британской Ассоциации по борьбе с инсультом Джоанн Мерфи, "это интересное исследование", но, по ее мнению, нужно его продолжать, чтобы точнее оценить пользу молока в снижении риска инсульта.

"А пока наша рекомендация родителям состоит в том, что дети должны получать питание, богатое овощами и фруктами, и как можно меньше насыщенных жиров и соли", - указала она. Джун Давидсон из Британского института сердечных заболеваний отмечает важность получения с детства сбалансированного питания и включения в рацион молочных продуктов. "Но подростки и взрослые должны потреблять молочные продукты с низким содержанием жиров, в частности, обезжиренное молоко, что снизит потребление насыщенных жиров и поможет сохранить сердце здоровым", - сказала она.

Но связь между молочными продуктами и заболеванием раком ученые так и не выяснили. В некоторых исследованиях прослеживалось увеличение риска возникновения рака, а в других - снижение.