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Врачи рассказали, как переизбыток соли вредит вашему организму

Соль
07:55 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Много соли есть очень вредно.

Специалисты выяснили, что чрезмерное употребление данной пищевой добавки значительно увеличивает риски преждевременной смерти.

Учёные, представляющие Женскую больницу Бригхэма, сумели подтвердить смертельную опасность соли. В издании MedicalXpress были опубликованы результаты исследования, в котором поучаствовали около трёх тысяч человек возрастом от 30 до 54 лет.

У всех из участников эксперимента было диагностировано слегка повышенное артериальное давление, а за состоянием их здоровья велось тщательное наблюдение в течение 24 лет. За этот период с жизнью расстались 272 добровольца. Заметим, уровень потребляемой соли в организме участников исследования определяли с научной точностью с помощью всевозможных анализов.

Как выяснилось, преждевременная смерть наблюдалась именно у тех людей, которые употребляли в день более 1200 миллиграмм соли, а в общем уровень потребления хлорида натрия среди всех участников эксперимента колебалась в пределах 1200-9000 миллиграмм.

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